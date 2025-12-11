Первые мстители: «‎Бабуле из схемы Долиной» устроили тёмную за оккупацию проданной квартиры

В Сочи новые владельцы квартиры в отместку отключили в ней электричество, когда продавщица-пенсионерка через суд вернула себе жильё после сделки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Месть за «фокус Долиной». Видео © Telegram / SHOT

Семья Елены из Новокузнецка купила квартиру в июле за 6,5 млн рублей, мечтая о жизни у моря. После оформления сделки и выписки продавщицы новые хозяева не смогли въехать — пенсионерка перестала отвечать на звонки, а затем через суд признала сделку недействительной, назвав себя жертвой мошенников.

Елена, наняв адвоката, выяснила, что продавщица работает медсестрой и пытается получить справку о невменяемости, чтобы сохранить и жильё, и деньги. В ответ женщина, используя права действующего собственника по документам, заключила договор с ресурсоснабжающей организацией и отключила в квартире электричество.