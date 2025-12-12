Путин в Индии
12 декабря, 09:29

Министр обороны Британии заявил, что страна уже находится в состоянии войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hadrian

Министр Вооружённых сил Великобритании Эл Карнс заявил, что Лондону следует готовиться к возможному вооружённому противостоянию с Россией. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Карнса, Великобритания фактически уже находится в состоянии военного конфликта. Он подчеркнул, что ситуация в Европе обостряется, а риск масштабного столкновения возрастает.

«Если вы задаётесь вопросом, находится ли Великобритания в состоянии войны, то ответ — да», — заявил министр, добавив, что над Европой «нависла тень войны».

Издание отмечает, что подобные заявления ранее делал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который призывал страны альянса перейти к так называемому «военному мышлению» и сравнивал текущую ситуацию с периодами мировых войн.

В Кремле ранее заявляли, что фиксируют подготовку Европы к военному противостоянию с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что подобная риторика используется европейскими политиками для оправдания роста военных расходов и отвлечения внимания избирателей от внутренних социально-экономических проблем.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

