Министр Вооружённых сил Великобритании Эл Карнс заявил, что Лондону следует готовиться к возможному вооружённому противостоянию с Россией. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Карнса, Великобритания фактически уже находится в состоянии военного конфликта. Он подчеркнул, что ситуация в Европе обостряется, а риск масштабного столкновения возрастает.

«Если вы задаётесь вопросом, находится ли Великобритания в состоянии войны, то ответ — да», — заявил министр, добавив, что над Европой «нависла тень войны».

Издание отмечает, что подобные заявления ранее делал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который призывал страны альянса перейти к так называемому «военному мышлению» и сравнивал текущую ситуацию с периодами мировых войн.

В Кремле ранее заявляли, что фиксируют подготовку Европы к военному противостоянию с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что подобная риторика используется европейскими политиками для оправдания роста военных расходов и отвлечения внимания избирателей от внутренних социально-экономических проблем.