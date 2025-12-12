Путин в Индии
12 декабря, 09:42

Песков: У Кремля нет данных о возможной встрече Трампа с представителями Киева и ЕС

Обложка © Life.ru

У Москвы нет информации о возможной встрече американского президента Дональда Трампа с представителями Украины и Евросоюза. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам в ходе визита в Ашхабад.

«Мы не знаем, будет ли она (встреча Трампа с представителями Украины и ЕС — Прим. Life.ru) или не будет, США ещё не решили. У нас такой информации нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители могут принять участие во встрече по Украине, запланированной на 13 декабря в Европе. Кроме того, Трамп добавил, что Вашингтон уже близок к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

