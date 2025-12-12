Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 10:03

Найденный мёртвым москвич вёл замкнутый образ жизни и злился по пустякам

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Москве на улице Богородский Вал обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Как стало известно сайту MK.ru, погибшими являются 63-летний хозяин квартиры и его гражданская супруга. Их обнаружил школьник, вернувшийся с учёбы и увидевший в груди мужчины торчащий нож. Он немедленно позвонил матери, а та вызвала полицию.

Погибший мужчина, работавший, по предварительным данным, стоматологом, вёл крайне замкнутый образ жизни, не общался с соседями, не открывал дверь и был известен своей вспыльчивостью из-за бытовых мелочей. В квартире при этом всегда царила абсолютная тишина.

К мужчине регулярно приходили различные посетители как славянской, так и кавказской внешности. Соседи рассказывают, что он около пяти лет жил с крупной липомой на спине.

Москвичка порезала горло сожителю с надоедливым кашлем. Лучше ему не стало
Москвичка порезала горло сожителю с надоедливым кашлем. Лучше ему не стало

Напомним, ранее в Москве в доме на Богородском валу с ножевыми ранениями были обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительным данным, погибшим нанесли множественные удары холодным оружием. На теле 63-летнего мужчины насчитали не менее 14 ранений, у 37-летней женщины — не менее четырёх.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar