В Люберцах под дождём мокнут пожитки бабули, ставшей бездомной из-за «‎схемы Долиной» наоборот

В подмосковных Люберцах так и продолжают стоять во дворе вещи и мебель 72-летней пенсионерки Галины Егоровной, которую выселили из собственной квартиры арендаторы. На месте событий побывал корреспондент Life.ru.

Вещи пенсионерки во дворе. Видео © Life.ru

Несколько дней назад в квартиру заявились неизвестные, которые вынесли и оставили во дворе все вещи пенсионерки, а также её домашних животных — кошку и собаку. Сейчас всё это мокнет под снегом и дождём. Управляющая компания теперь требует избавиться от всего этого, иначе пожитки бабули отнесут на свалку.

«Наша соседка попала в трудную жизненную ситуацию, у неё осталась собачка. Сейчас собаку передадут на передержку. Нужно собрать 9000 рублей», — сказано в объявлении на подъездной двери.

Ранее Life.ru рассказывал 72-летняя Галина Егоровна оказалась выброшена на улицу вместе со всеми своими вещами из-за арендаторов, которые проживали в её квартире 23 года. Отношения между ними и хозяйкой жилья были тёплые, поэтому пенсионерка даже прописала их у себя в 2017 году. В ответ на доброту они оформили на неё долг под залог квартиры.