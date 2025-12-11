Лариса Долина продала элитную квартиру в Хамовниках ниже кадастровой стоимости
Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Певица Лариса Долина продала свою роскошную пятикомнатную квартиру в центре Москвы по цене ниже официальной кадастровой стоимости. Данные о сделке были обнаружены РИА «Новости» в открытых источниках.
Недвижимость была продана в июне 2024 года за 112 миллионов рублей. При этом её кадастровая стоимость оценивалась более чем в 123 миллиона.
Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые вынудили её продать элитную квартиру в Хамовниках, а затем перевести выручку и дополнительные средства — 130 миллионов рублей — на счета аферистов. После серии разбирательств Мосгорсуд сохранил за Долиной право собственности на жильё в центре Москвы, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье, которая осталась и без квартиры, и без средств. После мощного общественного скандала певица обязалась вернуть Лурье все уплаченные деньги — 112 миллионов.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.