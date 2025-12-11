Лариса Долина продала элитную квартиру в Хамовниках ниже кадастровой стоимости

Певица Лариса Долина продала свою роскошную пятикомнатную квартиру в центре Москвы по цене ниже официальной кадастровой стоимости. Данные о сделке были обнаружены РИА «Новости» в открытых источниках.

Недвижимость была продана в июне 2024 года за 112 миллионов рублей. При этом её кадастровая стоимость оценивалась более чем в 123 миллиона.