«Невероятные приключения Долиной»: Скандальная певица рискует попасть под жёсткую цензуру

Показ новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика» 31 декабря должен быть отменён из-за участия Ларисы Долиной, заявил глава ФПБК Виталий Бородин. По его мнению, из-за скандальных действий артистки этот фильм нельзя показывать россиянам в праздничную ночь. Общественник планирует обратиться с соответствующим требованием в Министерство культуры.

«С тем, что он вышел, уже ничего не сделать. А вот по поводу новогодней ночи, я считаю, что нужно запретить показывать 31 декабря фильм с участием Долиной. И в принципе мы будем просить запретить участие Долиной в новогодних программах, которые показывают на федеральных каналах», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

По его словам, россияне разочаровались в Ларисе Долиной и не хотят её видеть на экранах. Участники СВО, как отметил активист, тоже недовольны поведением звезды. Им не нравится, что артисты позволяют себе нарушать законы.

«Даже мне ребята из зоны СВО звонили и говорили: «Слушайте, что происходит? Почему у нас законы нарушают артисты?». Узнаваемые люди пользуются тем, что их не могут привлечь к ответственности. Долина на фоне того, что идёт специальная военная операция, позволяет себе через суды забирать недвижимость», — заключил Бородин.