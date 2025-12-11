«Невероятные приключения Долиной»: Скандальная певица рискует попасть под жёсткую цензуру
Глава ФПБК Бородин требует снять с эфира новогодний фильм с Долиной
Лариса Долина. Обложка © АГН «Москва» / Чингаев Ярослав
Показ новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика» 31 декабря должен быть отменён из-за участия Ларисы Долиной, заявил глава ФПБК Виталий Бородин. По его мнению, из-за скандальных действий артистки этот фильм нельзя показывать россиянам в праздничную ночь. Общественник планирует обратиться с соответствующим требованием в Министерство культуры.
«С тем, что он вышел, уже ничего не сделать. А вот по поводу новогодней ночи, я считаю, что нужно запретить показывать 31 декабря фильм с участием Долиной. И в принципе мы будем просить запретить участие Долиной в новогодних программах, которые показывают на федеральных каналах», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
По его словам, россияне разочаровались в Ларисе Долиной и не хотят её видеть на экранах. Участники СВО, как отметил активист, тоже недовольны поведением звезды. Им не нравится, что артисты позволяют себе нарушать законы.
«Даже мне ребята из зоны СВО звонили и говорили: «Слушайте, что происходит? Почему у нас законы нарушают артисты?». Узнаваемые люди пользуются тем, что их не могут привлечь к ответственности. Долина на фоне того, что идёт специальная военная операция, позволяет себе через суды забирать недвижимость», — заключил Бородин.
Напомним, ранее злоумышленники принудили Ларису Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей. В итоге дело дошло до Верховного суда, однако Долина пообещала вернуть Лурье все деньги.
На фоне скандала Лариса Долина столкнулась с кампанией отмены. Зрители начали сдавать билеты на её концерты. За покупательницу квартиры заступились российские звёзды. Сама певица обвинила проплаченных ботов в своей «отмене» после победы в суде. Тем временем пользователи соцсетей высмеивают Долину трендом «я был под влиянием мошенников». А Ксения Собчак сняла свой вариант «развода мошенников» под хит Долиной «Погода в доме».
