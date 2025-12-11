Главная улика: Продажу квартиры Долиной за 112 млн сняли на видео и показали суду
Суд изучал видеозапись договора купли-продажи квартиры Ларисы Долиной
Певица Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official
Суд, рассматривая иски певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье по поводу спора о московской квартире стоимостью 112 млн, ознакомился с видеозаписью, на которой запечатано заключение договора купли-продажи. Эта информация содержится в официальных судебных документах.
«Заключение договора купли-продажи происходило… в офисе… по адресу… Судом первой инстанции с участием представителей сторон осмотрена видеозапись… предоставленная по запросу суда», — говорится в документах.
Напомним, что Долина, став жертвой мошенников, продала свою элитную квартиру и перевела 130 миллионов рублей на подставные счета. Суд сохранил за ней право собственности на жильё, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье, что привело к широкому общественному резонансу и отмене ряда выступлений артистки. В итоге под давлением общественности Долина согласилась вернуть Лурье полную стоимость квартиры, но не единовременно, а в рассрочку в течение трёх лет. Доверительница Лурье намерена добиваться именно возврата купленной у Долиной квартиры, а не денежных средств.
