Главная улика: Продажу квартиры Долиной за 112 млн сняли на видео и показали суду

Суд, рассматривая иски певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье по поводу спора о московской квартире стоимостью 112 млн, ознакомился с видеозаписью, на которой запечатано заключение договора купли-продажи. Эта информация содержится в официальных судебных документах.

«Заключение договора купли-продажи происходило… в офисе… по адресу… Судом первой инстанции с участием представителей сторон осмотрена видеозапись… предоставленная по запросу суда», — говорится в документах.