Квартира Долиной в Москве находится под арестом с августа 2024 года

Квартира певицы Ларисы Долиной в Москве продолжает находиться под арестом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на регистрационные данные.

Документы указывают, что изначально ограничение на распоряжение жильём было введено полицией в августе 2024 года. Через несколько дней Таганский районный суд подтвердил арест. В феврале 2025 года мера была продлена и до сих пор остаётся в силе. На недвижимость наложено обременение, из-за которого любые сделки, включая продажу или смену собственника, невозможны.

Ранее Лариса Долина выступила на концерте III Всероссийской премии «Мы верим твёрдо в героев спорта» в Москве. После певица быстро прошла мимо журналистов, согласившись сделать несколько фото с фанатами. После мероприятия артистка уехала на тонированном микроавтобусе в сопровождении охраны, вновь отказываясь отвечать на вопросы прессы. Напомним, дело о квартире Ларисы Долиной привлекло широкое внимание публики. Певица продала недвижимость, однако позже заявила, что стала жертвой обмана и фактически лишилась полученных средств. Суд принял её сторону и восстановил право собственности на жильё. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением и подала апелляцию.