«‎Расследовал» свои же зверства: Неуловимый сибирский педофил и убийца 10 лет прикрывался погонами

В Иркутской области к 20 годам колонии приговорён бывший следователь и адвокат, который признан виновен в серии изнасилований и убийстве, сообщили в пресс-службе СК по региону. Поймать преступника не могли более 10 лет, так как «расследованием» занимался он сам и едва не отправил за решётку невиновного.

В марте 2007 года в посёлке Балаганск была изнасилована и убита 15-летняя девочка. Долгое время жуткое преступление оставалось нераскрытым. Лишь в 2020 году следователи-криминалисты совместно с МВД установили личность подозреваемого — к тому моменту Тороп успел сменить профессию и стал адвокатом. Его задержали бойцы СОБР Росгвардии, после чего по местам работы и жительства провели обыски и изъяли доказательства причастности к преступлениям.

Следствие оказалось масштабным: проведено более 40 экспертиз, допрошено свыше 350 свидетелей, дело выросло до 52 томов. В ходе проверки вскрылись и другие эпизоды сексуального насилия, совершённые Торопом между 2007 и 2020 годами на территории Балаганска. Первый приговор по делу был вынесен по вердикту присяжных, однако апелляция вернула его на повторное рассмотрение. Теперь суд вновь признал Торопа виновным.

«Он признан виновным в совершении 14 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего) и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с изнасилованием). <…> Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в главке СК.

