12 декабря, 10:20

Мошенники создают в мессенджерах поддельные боты СФР, запускать их нельзя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / earthphotostock

Социальный фонд России предупредил граждан о новой схеме мошенничества: в мессенджерах и социальных сетях появились поддельные боты, которые выдают себя за официальный сервис СФР. Они используют настоящий логотип и убедительные формулировки, но их цель — завладеть вашими конфиденциальными данными, сообщили телеграм-канале УБК МВД России.

«Фонд не предоставляет услуги через Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку», — подчеркнули в ведомстве. Для получения услуг следует обращаться только через портал госуслуги.рф, официальный сайт sfr.gov.ru или лично в клиентскую службу.

Эта атака направлена на кражу логинов и паролей от личных кабинетов на Госуслугах и в банках, что может привести к хищению средств и персональных данных.

Мошенники стали массово обманывать школьников и учителей от имени «‎завуча»
Ранее Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России сообщило о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники рассылают сообщения от имени портала «Госуслуги». Гражданам предлагают оформить «выплату» в размере 15 000 рублей, которая, по утверждению мошенников, положена всем совершеннолетним жителям России при условии подачи заявления до 15 декабря.

