Дочь Любови Успенской призналась, что её вдохновляет женская грудь
Самой красивой частью женского тела является грудь, заявила в беседе с Пятым каналом дочь Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина. По её мнению, идеальная женщина — стройная, но не худая, без лишнего веса. Наследница звезды подчеркнула, что для неё как для творческой натуры, источником вдохновения может стать абсолютно всё.
Видео © Пятый канал
«Женская грудь — самая красивая часть женщины. Я уверена, что мужчины согласны», — подчеркнула Плаксина.
Красоту окружающих людей дочь Успенской любит отражать в своих работах в особой стилистике. К слову, в её картинах преобладают изображения именно женской груди.
«Я, когда вижу особо красивых людей, я вдохновляюсь их красотой», — заключила артистка.
К слову, Татьяна Плаксина, чтобы начать выступать, преодолела многолетний страх сцены, вызванный постоянным сравнением со знаменитой матерью. Она призналась, что ранее не решалась петь, считая себя недостойной уровня звезды.
