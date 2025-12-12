Самой красивой частью женского тела является грудь, заявила в беседе с Пятым каналом дочь Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина. По её мнению, идеальная женщина — стройная, но не худая, без лишнего веса. Наследница звезды подчеркнула, что для неё как для творческой натуры, источником вдохновения может стать абсолютно всё.

Дочь Любови Успенской призналась, что её вдохновляет женская грудь. Видео © Пятый канал

«Женская грудь — самая красивая часть женщины. Я уверена, что мужчины согласны», — подчеркнула Плаксина.

Красоту окружающих людей дочь Успенской любит отражать в своих работах в особой стилистике. К слову, в её картинах преобладают изображения именно женской груди.

«Я, когда вижу особо красивых людей, я вдохновляюсь их красотой», — заключила артистка.

К слову, Татьяна Плаксина, чтобы начать выступать, преодолела многолетний страх сцены, вызванный постоянным сравнением со знаменитой матерью. Она призналась, что ранее не решалась петь, считая себя недостойной уровня звезды.