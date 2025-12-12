Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 10:36

Дочь Любови Успенской призналась, что её вдохновляет женская грудь

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Самой красивой частью женского тела является грудь, заявила в беседе с Пятым каналом дочь Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина. По её мнению, идеальная женщина — стройная, но не худая, без лишнего веса. Наследница звезды подчеркнула, что для неё как для творческой натуры, источником вдохновения может стать абсолютно всё.

Дочь Любови Успенской призналась, что её вдохновляет женская грудь. Видео © Пятый канал

«Женская грудь — самая красивая часть женщины. Я уверена, что мужчины согласны», — подчеркнула Плаксина.

Красоту окружающих людей дочь Успенской любит отражать в своих работах в особой стилистике. К слову, в её картинах преобладают изображения именно женской груди.

«Я, когда вижу особо красивых людей, я вдохновляюсь их красотой», — заключила артистка.

Дочери Успенской пришлось оправдываться после фразы о своём безумии
Дочери Успенской пришлось оправдываться после фразы о своём безумии

К слову, Татьяна Плаксина, чтобы начать выступать, преодолела многолетний страх сцены, вызванный постоянным сравнением со знаменитой матерью. Она призналась, что ранее не решалась петь, считая себя недостойной уровня звезды.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Любовь Успенская
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar