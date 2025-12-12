Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 декабря, 10:39

Жительницу Мелитополя отправили в тюрьму на 12,5 года за госизмену

Обложка © freepik

Жительница Мелитополя Запорожской области Ирина Суховей переводила деньги в поддержку ВСУ, её признали виновной в государственной измене (ст.275 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Запорожским областным судом вынесен обвинительный приговор гражданке Российской Федерации, жительнице г. Мелитополя Запорожской области Суховей Ирине Ивановне. За государственную измену ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — указано в тексте сообщения.

В период с 2023 по 2024 годы обвиняемая систематически отправляла средства на счета украинских военных и СБУ. По данным пресс-службы прокуратуры Крыма, Суховей перевела чуть более 1,4 тысячи рублей зарубежному банку, где были украинские счета. Свою вину женщина уже признала и раскаялась в содеянном.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение 16-летнему жителю Московской области по статье о теракте после поджога релейного шкафа на железной дороге. По данным ведомства, подросток получил в мессенджере предложение выполнить поджог за денежное вознаграждение и согласился.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

