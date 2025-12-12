Муж финалистки «Мисс Швейцария» Йоксимович задушил её и перемолол в блендере

Мужа финалистки конкурса «Мисс Швейцария — 2007» Кристины Йоксимович обвинили в убийстве модели. Тело бывшей королевы красоты с признаками жестокого насилия было обнаружено в её доме в феврале прошлого года. Главным подозреваемым сразу стал супруг Томас, пишет журнал People.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / catwalkcoach

Изначально муж утверждал, что нашёл жену без признаков жизни и в панике расчленил тело. Однако в марте 2024 года мужчина признался в убийстве, заявив, что действовал в целях самообороны, поскольку Кристина первой напала на него с ножом. По данным следствия, расчленение тела происходило с применением лобзика, садовых ножниц и ножа. Часть останков муж перемолол в блендере и растворил в химическом составе.

До этого уже появлялась информация, что Томас нередко проявлял насилие. Полиция несколько раз выезжала по вызовам, предположительно инициированными Кристиной. Несмотря это, пара неоднократно мирилась. За месяц до трагедии экс-модель публиковала фото с мужем из роскошного отеля, что свидетельствовало о кажущейся идиллии, которая, однако, оказалась недолгой.

