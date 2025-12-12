Снуп Догг назначен почётным тренером сборной США на Олимпиаде

Американский рэпер Снуп Догг получил должность почётного тренера сборной США на Олимпийских играх в Италии в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба американского Олимпийского комитета. Главной задачей музыканта станет мотивация атлетов «фирменным юмором и душевностью» на пути к победе.

«В своей новой роли тренер Снуп присоединится к «команде за командой» — штабу, тренерам, медицинским специалистам, администраторам и партнёрам, которые помогают спортсменам следовать за своими мечтами и вдохновлять нацию», — говорится в тексте.

Также рэпер во время Игр появится на американском телеканале NBC, где сможет попробовать себя в качестве комментатора спортивных событий. Для Догга это будет не первая Олимпиада, где он станет активным участников. В 2024 году артист пронёс олимпийский огонь в рамках эстафеты на Играх в Париже, появлялся на состязаниях, выступил на церемонии закрытия.

Зимний Олимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин высказался об отстранении национальной сборной от участия в Олимпийских играх 2026 года. По его словам, ничего не возможно сделать и придётся следовать правилам.