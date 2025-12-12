Парень из КБР учился стрелять по видео из Интернета и едва не лишился глаза

Молодой человек из Кабардино-Балкарии едва не лишился зрения, пытаясь научиться стрелять из травматического пистолета по видео из интернета. Об этом сообщает Mash Gor.

Инцидент произошёл на заброшенном объекте в городе Прохладном. 22-летний Арслан взял оружие у друга и отправился тренироваться. Во время одного из выстрелов, сделанных «как в шортсах», пуля срикошетила и попала ему в глаз.

Врачам удалось спасти зрение пострадавшему. Они же сообщили о происшествии в полицию, после чего друга привлекли к ответственности за незаконную передачу оружия.

Отметим, что это уже вторая за месяц новость из Кабардино-Балкарии, о том, как человек едва не лишился глаза во время отдыха. В середине ноября стало известно о ситуации на смотровой площадке «Горы Аватары», где во время фотосессии орёл клюнул туристку в лицо около глаза, оставив заметную ранку. Владелец хищной птицы не оказал помощь, а, по словам пострадавшей, цинично поднял цену на свои услуги после инцидента.