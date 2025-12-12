В Белом доме удивили причинами синяка на руке Трампа

Президент США Дональд Трамп «заработал» себе синяк на правом запястье из-за частых рукопожатий в Белом доме. Так ответила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт на вопрос журналистов о пластыре на руке Трампа. Она добавила, что президент также принимает аспирин по совету врачей, что тоже могло вызвать небольшие гематомы.

«Президент пожимает руки в Овальном кабинете, как на центральном вокзале. Он встречается с большим количеством людей ежедневно, чем кто-либо из вас имеет знакомых», — пояснила Левитт.

Напомним, о синяке на руке Трампа в США уже ходят «легенды». Недавно американский лидер решил замазать его тональным кремом перед выходом в свет со своей супругой. Трамп пытался скрыть свою правую руку под столом во время банкета, но журналисты разглядели неприглядное пятно на запястье политика. Позже президент вновь вышел к прессе с пластырем на измождённой руке и упомянул два МРТ. В Штатах поползли слухи о плохом здоровье Трампа.