В США сейчас наблюдается «протрезвление» по отношению к России и переоценка взглядов на возможное союзничество, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» предприниматель Виктор Бут. По его словам, план президента Дональда Трампа, направленный на установление мира, находит среди американцев положительный отклик и даже воодушевление.

Бизнесмен добавил, что люди давно ждут прекращения конфликта. Он также отметил, что эта новая риторика Трампа получила поддержку среди американцев. Многие выразили надежду на дальнейший диалог хозяина Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным.

«В общем-то, всё больше людей там понимают, что Трамп, действительно, искренне желает установить мир во всём мире. Это у него есть, это отнять нельзя», — цитирует Бута kp.ru.