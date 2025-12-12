Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 09:48

Раскрыто реальное отношение Трампа и американцев к России

Обложка © pixabay / MIH83

Обложка © pixabay / MIH83

В США сейчас наблюдается «протрезвление» по отношению к России и переоценка взглядов на возможное союзничество, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» предприниматель Виктор Бут. По его словам, план президента Дональда Трампа, направленный на установление мира, находит среди американцев положительный отклик и даже воодушевление.

Бизнесмен добавил, что люди давно ждут прекращения конфликта. Он также отметил, что эта новая риторика Трампа получила поддержку среди американцев. Многие выразили надежду на дальнейший диалог хозяина Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным.

«В общем-то, всё больше людей там понимают, что Трамп, действительно, искренне желает установить мир во всём мире. Это у него есть, это отнять нельзя», — цитирует Бута kp.ru.

Трамп заявил, что из мирного плана «выбросили кое-что» по просьбе Украины
Трамп заявил, что из мирного плана «выбросили кое-что» по просьбе Украины

Ранее Трамп призвал европейцев давить на Зеленского ради мира. Президент США заявил о готовности обеспечить гарантии безопасности Украины. В то же время он назвал Зеленского единственным в Киеве, кто не поддерживает мирный план.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Виктор Бут
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar