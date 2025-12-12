Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 10:58

Собянин: Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victority

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victority

Беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы, был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в 13:44 12 декабря.

На месте падения обломков дрона работают специалисты аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов для ликвидации последствий инцидента и проведения необходимых проверок.

Не «Лютый»: Стало известно, какими дронами ВСУ ночью атаковали Москву
Не «Лютый»: Стало известно, какими дронами ВСУ ночью атаковали Москву

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 34 украинских дрона над Россией с 09:00 до 13:00 мск. Больше всего беспилотников — 11 — было сбито над Брянской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar