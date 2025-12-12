Собянин: Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, летевший на Москву

Беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы, был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в 13:44 12 декабря.

На месте падения обломков дрона работают специалисты аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов для ликвидации последствий инцидента и проведения необходимых проверок.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 34 украинских дрона над Россией с 09:00 до 13:00 мск. Больше всего беспилотников — 11 — было сбито над Брянской областью.