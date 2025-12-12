34 украинских дрона сбили над Россией с 9.00 до 13.00 мск

Российские средства ПВО с 9.00 мск до 13.00 мск сбили 34 украинских беспилотника, больше всего — над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, над Брянской областью уничтожено 11 БПЛА, 8 – над Тульской, 6 — над территорией Московского региона, по 3 дрона сбили над Калужской и Орловской областями, 2 — над Курской и 1 — над Владимирской.

Напомним, что сегодня ночью под серьёзный удар попала Тверь — украинский дрон попал в многоэтажку. Ранее Life.ru опубликовал момент атаки. Местные говорят, что повреждения получили квартиры с первого по четвёртый этаж. Шесть взрослых и один ребёнок были ранены.