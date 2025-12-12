Путин в Индии
12 декабря, 11:16

«Не ложитесь под нож»: Алёна Апина раскрыла секрет своего преображения без пластики

Алёна Апина рассказала о комплексе процедур, которые помогли ей заметно помолодеть

Обложка © Алёна Апина. Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lagunavipmoscow

Певица Алёна Апина кардинально изменила свою внешность за последний год, пройдя целый ряд нехирургических косметологических процедур. В официальном аккаунте московской клиники, где она наблюдалась, артистка подробно рассказала о своём пути к омоложению.

На первом этапе Апина сделала лазерное удаление второго подбородка, нитевой лифтинг и многоуровневую аппаратную подтяжку. Затем добавила мезонити, радиоволновую сепарацию и лазерную подтяжку кожи шеи. Певица подчеркнула, что добилась такого результата без помощи пластического хирурга.

«Не спешите ложитьcя под нож! То, что они сделали со мной… все вокруг ходят и просят у меня номер косметолога», — отметила она.

Ранее выяснилось, что Апина совершила девять неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) перед рождением дочери при помощи суррогатной матери. Артистка рассказала, что ей предлагали сфотографироваться с имитацией беременности, создав впечатление, будто она сама выносила и родила девочку. Однако певица сразу отвергла эту идею, подчеркнув необходимость всегда быть честной.

