Аварийное состояние Приднепровского химического завода в украинском Каменском создаёт угрозу масштабного радиоактивного загрязнения, под угрозой – Чёрное море и Днепр. Об этом в ходе брифинга о нарушениях странами Запада и Украиной международных договорённостей в сфере нераспространения ОМП заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

По его словам, завод, где ранее перерабатывали уран, сейчас разрушается. Атмосферные осадки проникают внутрь, смывают радиоактивные отходы и скапливаются в подвалах. Генерал подчеркнул, что огневого воздействия на опасный объект со стороны Армии России не было.

«В данных условиях возрастают риски загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Чёрное море», — резюмировал Ртищев.

Также на брифинге генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что на территории Одесского припортового завода размещены иностранные наёмники из Румынии и реактивные системы залпового огня. Он подчеркнул, что ещё в сентябре руководство завода просило освободить территорию, опасаясь разлива 200 тонн аммиака и техногенной катастрофы в результате возможных боевых действий.