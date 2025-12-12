Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 11:52

Пожилой пензяк отправил 200 дикпиков в поисках друзей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marishkaSm

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marishkaSm

В Пензе задержан 64-летний пенсионер, который в течение двух месяцев массово рассылал незнакомцам свои интимные фотографии. По данным следствия, мужчина отправил около 200 таких сообщений, пытаясь таким необычным способом найти общение и избавиться от одиночества, сообщает Mash.

Дикпик-спамера вычислили по IP-адресу. На допросе он пояснил, что действовал из-за чувства одиночества и непонимания, как заводить знакомства в интернете. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье о распространении порнографических материалов, максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы.

Честный коммунальщик из Орла отреагировал на мем в Сети про свою любовь к порно
Честный коммунальщик из Орла отреагировал на мем в Сети про свою любовь к порно

Ранее Life.ru сообщал, что детям на борту парома DFDS случайно показали порно — после увиденного они убежали из салона под крики. Вместо трансляции фильма для взрослой аудитории по телевизору должны были показывать соревнования «Формулы-1».

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar