Пожилой пензяк отправил 200 дикпиков в поисках друзей

В Пензе задержан 64-летний пенсионер, который в течение двух месяцев массово рассылал незнакомцам свои интимные фотографии. По данным следствия, мужчина отправил около 200 таких сообщений, пытаясь таким необычным способом найти общение и избавиться от одиночества, сообщает Mash.

Дикпик-спамера вычислили по IP-адресу. На допросе он пояснил, что действовал из-за чувства одиночества и непонимания, как заводить знакомства в интернете. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье о распространении порнографических материалов, максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал, что детям на борту парома DFDS случайно показали порно — после увиденного они убежали из салона под крики. Вместо трансляции фильма для взрослой аудитории по телевизору должны были показывать соревнования «Формулы-1».