Тело лидера ансамбля «Ретро» Альберта Комарова найдено у подъезда в Москве

Тело музыканта и педагога Альберта Комарова было найдено возле жилого дома на юге Москвы. Его обнаружили прохожие 11 декабря, сообщил РИА «Новости» представитель столичных экстренных служб.

«Возле дома номер 38 на проспекте Андропова найдено тело Альберта Комарова», — сказал он.

Признаков насильственной смерти выявлено не было. По предварительным данным, Комаров мог скончаться от обширного инфаркта. Музыканту было 55 лет. С 1996 года он возглавлял ансамбль «Ретро» в качестве художественного руководителя. В 2003 году вышел его музыкальный альбом «Песочные часы».

