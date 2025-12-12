В регионах России хотят создавать штабы обороны при введении военного положения

Министерство обороны России выступило с инициативой о создании специальных штабов обороны в регионах страны в случае введения военноего положения. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон »Об обороне« (далее – законопроект) разработан в целях создания единых межведомственных координирующих органов (штабы обороны) в субъектах РФ, на территориях (части территории) которых введено военное положение, в муниципальных образованиях, на территориях которых введено военное положение», — говорится в документе.

В ведомстве пояснили, что при разработке проекта был учтён практический опыт работы аналогичных штабов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Минобороны России выступило с инициативой учредить новую ведомственную награду — медаль «За поиск без вести пропавших и павших». В проекте перечислены конкретные заслуги для награждения — систематическое и успешное выполнение задач по эвакуации тел погибших военнослужащих и других лиц с поля боя, а также существенный личный вклад в создание эффективных систем мониторинга, розыска и возвращения пропавших, приведший к значимым результатам.