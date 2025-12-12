Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 декабря, 11:55

Валерию Меладзе не дали выступить в Киргизии, несмотря на его «умоляющее» письмо

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Киргизии не разрешили певцу Валерию Меладзе провести концерт в рамках его тура по Средней Азии в честь 60-летия. Об этом сообщает Mash. Команде артиста даже пришлось писать гарантийные письма властям Казахстана и Узбекистана.

В тексте Меладзе и его помощники уверяют, что «глубоко уважают» другие народы и очень просят разрешить выступление. Артист также пообещал, что никаких «политических провокаций» не допустит. Киргизия всё же отказала певцу, а Узбекистан и Казахстан дали согласие. В России у Меладзе дела ещё хуже, ему не дали выступить ни на одной площадке, организаторы боятся реакции россиян и хорошо помнят, что музыкант поддерживает ВСУ.

Ранее сообщалось, что доходы братьев Константина и Валерия Меладзе, которые они продолжают получать в России, предложили заблокировать и направить на нужды СВО. По словам автора инициативы, поддержка проукраинских лозунгов и сотрудничество с организациями, финансирующими ВСУ, говорят сами за себя.

