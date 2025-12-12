Путин в Индии
Регион
12 декабря, 11:59

Гонконгский грипп стремительно распространяется по России

Роспотребнадзор: Гонконгский грипп доминирует в 12 регионах России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / monshtein

В 12 регионах России, от Дальнего Востока до Северо-Запада, зафиксировано преобладание штамма гриппа A (H3N2), известного как гонконгский. Об этом сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора и здравоохранения.

В Смоленской области, где с начала эпидемического сезона лабораторно подтвердили 99 случаев гриппа, указали, что основным выявленным штаммом является именно A (H3N2). Этот же штамм преобладает или является единственным в Тюменской, Вологодской, Калининградской областях, Бурятии, Приморском крае и республике Алтай.

В Еврейской автономной области на 49-й неделе все 146 зарегистрированных случаев гриппа оказались типа H3N2. В Забайкалье почти половина диагностированных пациентов (49,1%) также болеют этим штаммом. Кроме того, гонконгский грипп выявлен в республике Коми, Томской области и на Камчатке. Наряду с гриппом в регионах циркулируют и другие респираторные вирусы: парагрипп, риновирусы и аденовирусы, сообщает ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России резко возросло количество заболевших гонконгским гриппом (вирус A/H3N2), который сражает взрослых буквально за пару часов. По словам врачей, этот штамм мутирует каждый год, из-за чего вакцину приходится модифицировать.

