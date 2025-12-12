Свирепствующий в России гонконгский грипп поражает взрослых всего за пару часов

В России резко возросла заболеваемость гонконгским гриппом (вирус A/H3N2), который поражает взрослых буквально за пару часов. Как рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский, это известный с 1968 года штамм, который ежегодно мутирует, из-за чего вакцины необходимо дорабатывать.

«Вирус гриппа мутирует каждый год, каждый месяц. Этот процесс динамический. Но тем не менее, по информации Института гриппа, те вирусы гриппа, которые были выявлены, являются или вариантами вакцинного штамма, или родственными штаммами. Это говорит о том, что у вакцинированных в этом году риск заболеть минимальный», — отметил собеседник 360.ru.

По его словам, основной особенностью гонконгского гриппа является его острое, лавинообразное начало, при котором температура может подскочить до 38–40 градусов в течение нескольких часов. Среди симптомов также можно выделить озноб, упадок сил, головную и мышечную боль, а также кашель. Средняя продолжительность болезни составляет около четырёх дней.

Главной защитой от вируса эксперт считает вакцинацию, подчёркивая, что сделать прививку ещё не поздно, особенно перед ожидаемым новым подъёмом заболеваемости в начале 2026 года. В качестве дополнительных мер стоит носить маски в общественных местах.