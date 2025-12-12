Эти 10 шагов спасут от потерь, если вы открыли ссылку в СМС «Смотрю на фото, вспоминаю тебя»

Полиция Санкт-Петербурга предупредила об обмане россиян с помощью тактики с рассылкой сообщений с подозрительными ссылками от лица знакомых. СМС от кибермошенников содержат текст вроде «Смотрю на фото, вспоминаю тебя» и ведут на вредоносные ресурсы.

Киберполиция настоятельно рекомендует не переходить по таким ссылкам, даже если они пришли от близких, а связаться с отправителем по телефону для проверки. Если переход уже совершён, следует предпринять 10 шагов. Сразу же нужно отключить интернет (Wi‑Fi/мобильные данные), перезагрузить устройство в безопасном режиме, сменить все пароли, установить антивирусное ПО, обновить систему и приложения, включить двухфакторную аутентификацию (2FA), проверить банковские операции, при подозрениях заблокировать карты и при необходимости сбросить настройки телефона.

«Если устройство заражено всерьёз — сделай резервную копию важных данных и сбрось настройки к заводским», – советует пресс-служба Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД.

Ранее социальный фонд России предупредил граждан о появлении новой мошеннической схемы в мессенджерах и соцсетях, где создаются поддельные боты, имитирующие официальные сервисы СФР с использованием реальной символики и убедительных формулировок для получения конфиденциальной информации пользователей. Ведомство подчеркнуло, что не предоставляет услуги через Telegram, WhatsApp или иные мессенджеры, а его сотрудники никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через чаты или по телефону.