Глава ВТБ заявил, что доллар стал геополитическим оружием мощнее ядерного

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что США используют доллар как инструмент геополитического давления, сопоставимый по силе воздействия с оружием. Об этом он написал в авторской колонке для журнала «Эксперт».

По словам Костина, доминирующее положение американской валюты позволяет Вашингтону без колебаний применять финансовые механизмы в политических целях. Он подчеркнул, что ужесточение монетарной политики США системно влияет на экономический рост и финансовую устойчивость развивающихся стран, несмотря на снижение доли США в мировой экономике.

Глава ВТБ связал это с тем, что страны глобального Юга и Востока имеют ограниченные возможности защищать свои интересы в международных финансовых институтах, включая Международный валютный фонд. При этом риски такого дисбаланса долгое время игнорировались, хотя подход «доллар — наша валюта, но ваша проблема» был сформулирован американской стороной еще в 1970-е годы.

Отдельно Костин отметил, что санкции против России и заморозка активов стали тревожным сигналом для центральных банков многих государств. Это, по его мнению, ускоряет трансформацию мировой валютно-финансовой системы и подталкивает страны к поиску альтернативных механизмов расчетов.

Как указал Костин, с 1990 года экономический баланс смещается в пользу стран Востока и глобального Юга. Если их интересы не будут учитываться, они будут формировать собственные финансовые инструменты. Одним из уже заметных последствий этого процесса он назвал дедолларизацию.

По данным, приведенным в колонке, в 2025 году доля доллара в международных резервах снизилась до 58% — минимального уровня за последние 30 лет. Костин также отметил рост расчетов в национальных валютах между крупными экономиками, включая Россию, Китай, Индию, страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.