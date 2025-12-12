В Петербурге вынесли приговор профессору ИТМО за хищения при испытаниях вакцины от рака

Суд в Санкт-Петербурге назначил условные сроки трем фигурантам уголовного дела о многомиллионных хищениях во время испытаний инновационного лекарства от рака в 2021 году. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Среди осуждённых — профессор университета ИТМО Владимир Виноградов. Суд признал виновными Михаила Захарова по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Владимира Виноградова и Владимира Криштопа — по одному эпизоду. Все обвиняемые вину признали, раскаялись и частично возместили ущерб.

В рамках испытаний противоракового препарата исполнители должны были смоделировать плоскоклеточный рак кожи у подопытных животных, чтобы проверить на них лекарство. Однако проверка показала, что работа не проводилась: у привлечённой академии не было вивария, а стоимость договора (50 тыс. рублей) не покрывала даже расходов на корм. Фактически организовали лишь передержку крыс, о чём свидетельствовали видеозаписи с животными без повреждений кожи.

Не выполнив исследований, исполнители подготовили фиктивные отчёты и присвоили 20 млн рублей, представив вывод о неэффективности препарата. Повторный независимый анализ и испытания, инициированные разработчиком, позже подтвердили работоспособность лекарства.

Михаил Захаров приговорён к 5,5 годам лишения свободы условно, Виноградов и Криштоп — к четырём годам условно каждый. Университет ИТМО, выступавший потерпевшей стороной, просил учесть научные заслуги Виноградова. Суд удовлетворил гражданский иск вуза на 12,8 млн рублей и сохранил арест на имущество осуждённых.

Четвёртый фигурант по данному делу, как отметили в пресс-службе, проживает за границей, поэтому он объявлен в международный розыск.

Ранее Life.ru сообщал, что учёные центра Гамалеи изготовили первые три тестовые серии вакцины против онкологических заболеваний на основе мРНК-технологии. Теперь лаборатория получила право выпускать этот препарат и лечить с помощью него людей.