Онколог назвал сосиски и колбасы продуктами, повышающими риск развития рака
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words
Врач-онколог Владимир Ивашков в своих соцсетях опубликовал список продуктов, от покупки которых он рекомендует воздержаться. По его словам, регулярное употребление этих товаров может повышать риск развития онкологических заболеваний.
К наиболее опасным продуктам специалист отнёс переработанное мясо, включая колбасы, сосиски, бекон и копчёности, а также различные полуфабрикаты, готовые завтраки, соусы с длинным составом, алкоголь, чипсы и снеки. Он объяснил, что данные продукты содержат вещества, потенциально способствующие возникновению рака.
Также онколог выделил группу товаров, которые, по его мнению, следует покупать лишь изредка. В этот список вошли безалкогольное вино, красное мясо и сладкие молочные продукты. При этом врач заверил, что без опасений можно употреблять свежие овощи, фрукты, ягоды, крупы, цельнозерновой хлеб, кофе, чай, рыбу, птицу, морепродукты и натуральные кисломолочные продукты.
Ранее россиянам подсказали пять дешёвых продуктов, которые укрепляют сердце и сосуды. Кроме того, врач перечислила Life.ru пять продуктов, чаще всего провоцирующих аллергию.
Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.