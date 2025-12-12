Российских туристов три часа убеждали уступить депортированным кресла в самолёте из Вьетнама

Вылет чартерного рейса Azur Air из Вьетнама в Россию задержали на три часа из-за трёх россиян, подлежавших депортации. Власти предложили пассажирам добровольно уступить им места, пообещав компенсацию. В итоге никого не сняли с рейса, но время было потеряно, сообщает TourDom.

«Завтра этих людей отправят через Новосибирск, а сегодня снимут багаж, предоставят гостиницу и разместят. Иначе наш самолет просто не выпустят. Они изначально хотели вывести всех пассажиров, но теперь предлагают такой более простой вариант», – объявили по громкой связи на борту самолёта.

Пассажиры назвали ситуацию «цирком», уступать свои кресла никто не согласился. Авиакомпания подтвердила задержку на три часа, но не стала комментировать детали.

Ранее Life.ru писал, что самолёт египетской авиакомпании, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Челябинске. Пассажиры провели несколько часов в самолёте в ожидании разрешения на вылет. Посадка в Екатеринбурге была невозможна из-за интенсивных снежных осадков и высокого риска обледенения взлётно-посадочной полосы.