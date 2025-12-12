Александру Моисееву присвоено высшее корабельное звание ВМФ России

В разделе, посвящённом руководству видами вооружённых сил, Моисеев указан в новом звании, также размещена его фотография в форме с погонами адмирала флота.

Тест: Капитаны, матросы и пираты в мультиках СССР — только моряк отгадает все 6 по 1 кадру

Александр Моисеев возглавил Военно-морской флот России в 2024 году. До назначения главкомом он занимал должность командующего Северным флотом, имеет большой опыт службы на подводных и надводных силах ВМФ, участвовал в дальних походах и выполнении боевых задач. Звание адмирала флота является высшим корабельным званием в ВМФ и присваивается, как правило, главнокомандующим флотом или военачальникам с исключительными заслугами.