12 декабря, 12:22

Александру Моисееву присвоено высшее корабельное звание ВМФ России

Фото: Минобороны РФ

Главнокомандующему Военно-морским флотом России Александру Моисееву присвоено звание адмирала флота. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны РФ.

В разделе, посвящённом руководству видами вооружённых сил, Моисеев указан в новом звании, также размещена его фотография в форме с погонами адмирала флота.

Звание адмирала флота является высшим корабельным званием в Военно-морском флоте России и соответствует войсковому званию генерала армии.

Александр Моисеев возглавил Военно-морской флот России в 2024 году. До назначения главкомом он занимал должность командующего Северным флотом, имеет большой опыт службы на подводных и надводных силах ВМФ, участвовал в дальних походах и выполнении боевых задач. Звание адмирала флота является высшим корабельным званием в ВМФ и присваивается, как правило, главнокомандующим флотом или военачальникам с исключительными заслугами.

