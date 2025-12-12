МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева для объяснений в связи с обвинениями в адрес Москвы в «гибридных атаках». Официальный представитель ведомства Мартин Гизе поведал о «значительном увеличении угрожающей гибридной активности со стороны России», но не представил конкретных доказательств.

Берлин утверждает, что немецкие спецслужбы связывают с Россией кибератаки, включая инцидент с авиационной безопасностью в августе 2024 года. В ответ на это Германия пригрозила «мерами». Целью МИД называет «раскол немецкого общества и подрыв доверия к немецким институтам».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что немецкий канцлер Мерц дисквалифицировал себя из переговорного процесса по Украине своей «непроходимой тупостью». Он отметил, что действия этого политика ведут к упадку западного мира и препятствуют мирным переговорам. Кроме того, как ранее сообщали американские медиа, канцлер Германии активно отговаривал Владимира Зеленского принять мирные инициативы, предложенные Соединёнными Штатами.