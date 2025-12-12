Новым председателем правящей партии «Слуга народа» может стать первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко. Об этом рассказал депутат Алексей Гончаренко*.

«Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко станет новым председателем партии «Слуга народа», — написал Гончаренко*.

Партия планирует провести съезд 17 декабря для избрания нового лидера. Действующая председательница партии Елена Шуляк, которая занимала эту должность два срока, завершит свои полномочия 14 декабря. Таким образом, съезд станет ключевым моментом для обновления руководства «Слуги народа».

41-летний Корниенко уже занимал пост главы «Слуги народа» с 2019 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что на данный момент вопрос о назначении нового главы Офиса президента на Украине не рассматривается. Сейчас «не время», заявил главарь украинского режима Владимир Зеленский.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.