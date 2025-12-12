Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 13:13

Мошенники взламывают айфоны российских школьников, предлагая «секретное» приложение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jayakri

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jayakri

Аферисты начали массовую атаку на школьников, предлагая им установить программу AuyGram для скрытия онлайн-статуса в Telegram. Как сообщает SHOT, приложение нельзя скачать в AppStore, поэтому дети ищут обходные пути и легко попадаются на уловку мошенников.

Злоумышленники просят доступ к Apple ID под предлогом установки, после чего сбрасывают пароль и получают полный контроль над устройством — включая фото, переписки и доступ к банковским картам. Затем они требуют более 50 тысяч рублей за разблокировку, угрожая удалить или опубликовать личные данные ребёнка.

Мошенники создают в мессенджерах поддельные боты СФР, запускать их нельзя
Мошенники создают в мессенджерах поддельные боты СФР, запускать их нельзя

Ранее Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России сообщило о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники рассылают сообщения от имени портала «Госуслуги». Мошенники предлагают гражданам оформить «выплату» в размере 15 000 рублей, утверждая, что она доступна каждому совершеннолетнему жителю России при подаче заявления до 15 декабря.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar