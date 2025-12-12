Мошенники взламывают айфоны российских школьников, предлагая «секретное» приложение

Аферисты начали массовую атаку на школьников, предлагая им установить программу AuyGram для скрытия онлайн-статуса в Telegram. Как сообщает SHOT, приложение нельзя скачать в AppStore, поэтому дети ищут обходные пути и легко попадаются на уловку мошенников.

Злоумышленники просят доступ к Apple ID под предлогом установки, после чего сбрасывают пароль и получают полный контроль над устройством — включая фото, переписки и доступ к банковским картам. Затем они требуют более 50 тысяч рублей за разблокировку, угрожая удалить или опубликовать личные данные ребёнка.

Ранее Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России сообщило о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники рассылают сообщения от имени портала «Госуслуги». Мошенники предлагают гражданам оформить «выплату» в размере 15 000 рублей, утверждая, что она доступна каждому совершеннолетнему жителю России при подаче заявления до 15 декабря.