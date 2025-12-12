Более 1 млн обращений поступило на прямую линию с Путиным

Более 1 млн обращений россиян поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря в формате программы «Итоги года». Об этом сообщили в штабе Народного фронта, занимающемся приемом и обработкой обращений граждан.

Кол-центр, работающий в центральном штабе Народного фронта, принимает вопросы уже восьмой день. За это время было обработано свыше миллиона обращений, поступивших в различных форматах. Наибольшее количество заявок направили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В числе регионов с высокой активностью также Свердловская и Ростовская области.

Самым востребованным способом обращения по-прежнему остаются звонки в кол-центр. Вместе с тем россияне активно используют мессенджер Max, в том числе отправляя видеосообщения. Вопросы также принимаются через СМС и ММС, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мобильное приложение и сайт «Москва — Путину». В этом году впервые задействован чат-бот в мессенджере Max.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило более 2,5 млн обращений к президенту. Тогда около 1,2 млн заявок были направлены по телефону, более 500 тыс. — через СМС и ММС, остальные — через цифровые платформы и социальные сети.

Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом в четвертый раз пройдут в совмещенном формате. Такой формат впервые был использован в 2020 году, а с 2023 года мероприятие проводится под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».