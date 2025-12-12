Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 12:45

Более 1 млн обращений поступило на прямую линию с Путиным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Более 1 млн обращений россиян поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря в формате программы «Итоги года». Об этом сообщили в штабе Народного фронта, занимающемся приемом и обработкой обращений граждан.

Пожелания сил и здоровья Путину поступают на прямую линию в большом объёме
Пожелания сил и здоровья Путину поступают на прямую линию в большом объёме

Кол-центр, работающий в центральном штабе Народного фронта, принимает вопросы уже восьмой день. За это время было обработано свыше миллиона обращений, поступивших в различных форматах. Наибольшее количество заявок направили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В числе регионов с высокой активностью также Свердловская и Ростовская области.

Самым востребованным способом обращения по-прежнему остаются звонки в кол-центр. Вместе с тем россияне активно используют мессенджер Max, в том числе отправляя видеосообщения. Вопросы также принимаются через СМС и ММС, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мобильное приложение и сайт «Москва — Путину». В этом году впервые задействован чат-бот в мессенджере Max.

Кремль представил главную интригу прямой линии с Путиным в этом году
Кремль представил главную интригу прямой линии с Путиным в этом году

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило более 2,5 млн обращений к президенту. Тогда около 1,2 млн заявок были направлены по телефону, более 500 тыс. — через СМС и ММС, остальные — через цифровые платформы и социальные сети.

Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом в четвертый раз пройдут в совмещенном формате. Такой формат впервые был использован в 2020 году, а с 2023 года мероприятие проводится под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Прямая линия с Путиным
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar