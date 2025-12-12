Ветерана войны в Чечне выставили ночью из больницы на мороз в тапках, он умер

В Екатеринбурге после выписки из Центральной городской клинической больницы №1 скончался ветеран боевых действий в Чечне. По информации портала Е1.ru, мужчину в больничных тапках выставили на мороз в 10 вечера 29 ноября.

Сразу после этого ветерану на улице стало плохо, и прохожие вызвали скорую помощь, которая доставила его обратно в ту же ЦГКБ. Однако через несколько часов его забрали родственники. Дома состояние пенсионера вновь ухудшилось, и, несмотря на обращение за медицинской помощью, спасти его не удалось. Предварительной причиной смерти врачи назвали сердечную недостаточность.

Сыновья погибшего уверены, что больница не должна была отпускать их отца в таком состоянии, и именно это привело к трагическому исходу.

«Они должны были сегодня либо его выписать, либо собрать консилиум и лечить его от сердечной недостаточности и всех остальных болячек, которые у него были. Я считаю, что между всем, что произошло, есть причинно-следственная связь», — подчеркнул сын.

