Как выбрать Деда Мороза на Новый год и не испортить праздник: Life.ru узнал советы от Роскачества

При выборе аниматоров на Новый год важно грамотно юридически оформить договор. В нём необходимо чётко прописать предмет соглашения, стоимость, права и обязанности сторон, а также исчерпывающее описание развлекательной программы с указанием конкретного исполнителя. Об этом Life.ru рассказали в Роскачестве.

«Особое внимание следует уделить пунктам, исключающим навязывание дополнительных платных услуг без вашего согласия и удержание аванса в случае расторжения договора по инициативе самой компании-организатора. Отсутствие этих гарантий в договоре должно насторожить. Важным критерием выбора является открытость и готовность исполнителя к диалогу», — поясняют эксперты.

Специалисты объясняют, что добросовестная компания не скрывает информацию, готова ответить на все вопросы и продемонстрировать свои программы заранее. Предпочтение стоит отдавать тем, кто положительно реагирует на обоснованные пожелания по корректировке сценария.

Также эксперты рекомендуют искать отзывы «из первых рук» — по рекомендациям знакомых, что будет более надёжной гарантией, чем анонимные комментарии в Сети. Отдельным и критически важным аспектом является безопасность.

«Убедитесь, что привлекаемые аниматоры имеют действующие медицинские книжки со всеми необходимыми прививками согласно календарю. В случае неоказания услуги или её ненадлежащего качества (например, несоответствие заявленной программе) следует направить письменную претензию руководству компании», — рекомендуют эксперты.

Если вопрос не решается, защитить свои права можно, обратившись в Роспотребнадзор или в суд, что позволяет потребовать устранения недостатков, снижения цены или полного возврата средств, заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что в России предлагают создать единый реестр аниматоров, а также исполнителей ролей Деда Мороза и Снегурочки. Эта инициатива направлена на повышение безопасности детских праздников и установление единых стандартов их проведения.