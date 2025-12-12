Мужчина поспал на кровати покойной матери и чуть не умер

В Китае 60-летний мужчина чуть не умер, уснув на кровати своей покойной матери. Пенсионер следовал местному обычаю и лёг на постель, чтобы утешить душу. Такой ритуал обычно длится до 35-го дня и способствует мирному переходу души в загробный мир. Об этом сообщает SCMP.

На 10-й день после смерти матери мужчина почувствовал слабость, мышечные боли, диарею и рвоту — симптомы, похожие на те, что были у его матери перед смертью. 86-летняя родственница мужчины скончалась от клещевого энцефалита. Такой диагноз установили и её сыну, но благодаря своевременному лечению ему удалось выжить и улучшить состояние.

