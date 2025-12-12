Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 14:07

Главный священник СВО под шум боя дал солдатам наставление о Рождественском посте

Обложка © Телеграм / Военный отдел Московского Патриархата

Обложка © Телеграм / Военный отдел Московского Патриархата

Рождественский пост, как и любой другой, — это не диета, а духовное оружие, особенно если речь идёт о российских военных, ежедневно жертвующих собой на фронте. Об этом сказал главный военный священник СВО, протоиерей Дмитрий Василенков в записанном под шум боя видео.

Видео © Телеграм / Военный отдел Московского Патриархата

«Война не предусматривает гастрономического поста. Но воин может поститься иначе», — подчеркнул Василенков в видео, которое публикует Военный отдел Московского Патриархата.

Во-первых, солдат может совершать молитвенный подвиг: читать 10 Иисусовых молитв ежедневно. Это будет дисциплинировать лучше, чем ограничения в еде. Во-вторых, следует воздержаться от сквернословия, что станет «самым великим постом», напомнил священник. В-третьих, нужно отказаться от злобы, несмотря на смерть и боль вокруг. Василенков добавил, что с врагом можно и нужно воевать в том числе постом и молитвой, а названые правила помогут сохранить в себе человека при любых условиях.

«К Рождеству»: Трамп дал Киеву срок на принятие мирного плана
«К Рождеству»: Трамп дал Киеву срок на принятие мирного плана

Ранее Life.ru напомнил, что Рождественский пост начался 28 ноября 2025 года. А закончится он 7 января 2026 года. Главное в этот период не только воздержаться от тяжёлой пищи, но и духовно вырасти. В пост православным не следует шуметь и веселиться. Нельзя устраивать застолья с громкой поп-музыкой нулевых, нельзя ходить на вечеринки в клубы или на рок-концерты.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar