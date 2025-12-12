Главный священник СВО под шум боя дал солдатам наставление о Рождественском посте

Рождественский пост, как и любой другой, — это не диета, а духовное оружие, особенно если речь идёт о российских военных, ежедневно жертвующих собой на фронте. Об этом сказал главный военный священник СВО, протоиерей Дмитрий Василенков в записанном под шум боя видео.

Видео © Телеграм / Военный отдел Московского Патриархата

«Война не предусматривает гастрономического поста. Но воин может поститься иначе», — подчеркнул Василенков в видео, которое публикует Военный отдел Московского Патриархата.

Во-первых, солдат может совершать молитвенный подвиг: читать 10 Иисусовых молитв ежедневно. Это будет дисциплинировать лучше, чем ограничения в еде. Во-вторых, следует воздержаться от сквернословия, что станет «самым великим постом», напомнил священник. В-третьих, нужно отказаться от злобы, несмотря на смерть и боль вокруг. Василенков добавил, что с врагом можно и нужно воевать в том числе постом и молитвой, а названые правила помогут сохранить в себе человека при любых условиях.