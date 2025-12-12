В США камера сняла, как жилой дом взлетел на воздух после мощного взрыва

В США мощный в жилом секторе с частными домами прогремел мощный взрыв. Пострадали по меньшей мере шесть человек, сообщает ABC News

Взрыв в США. Видео © X / Dustin Mulvaney

По данным пожарных, пострадали шесть человек. Сейчас всех их доставили в больницы. СМИ отмечают, что взрыв случился, когда строители случайно повредили подземный газопровод. Взрыв и ударная волна также нанесли повреждения домам, которые стоят рядом.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Волгоградской области четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме. Это случилась на верхних этажах, поэтому крыша обрушилась и начала сползать вниз. Под завалами находились бабушка с внучкой.