В RuStore назвали самые скачиваемые приложения за год

В магазине приложений RuStore впервые за три года категория «Полезные инструменты» обогнала по количеству скачиваний финансовые приложения. Об этом рассказали представители сервиса.

На сегодняшний день полезные инструменты составляют 21% всех загрузок и занимают лидирующие позиции по популярности. Второе место заняли приложения из категории финансы — 18%, далее идут покупки с 10%. Среди развлекательных категорий в топе — развлечения (8%) и транспорт (7%). Что касается игровых жанров, наиболее популярны симуляторы (13%), на втором месте — экшен (11%), затем головоломки (10%), казуальные игры (8%), RPG (7%) и шутеры (6%).

Изменения связаны с ростом ежемесячной аудитории магазина, которая достигла 65,5 миллиона пользователей — это примерно половина всех пользователей Рунета. Общее число установок приложений в RuStore превысило 150 миллионов — включительно со смартфонами, планшетами, автомобилями, проектором, электронными книгами и специализированными гаджетами.

«RuStore сегодня — это мост между идеей приложения и миллионами пользователей. Для разработчиков мы создали платформу со всеми условиями для заработка: их доходы за год выросли в четыре раза. Мы активно расширяем возможности для российских и иностранных компаний. Например, к ноябрю 2025 года китайские разработчики заработали в 3,5 раза больше, чем годом ранее», — заявил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

RuStore — официальный российский магазин приложений от VK, доступный для устройств на Android, HarmonyOS и ОС «Аврора».

Ранее стало известно, что за месяц количество каналов в национальном мессенджере MAX увеличилось в шесть раз — до 87 тысяч. Общая аудитория каналов превысила 28 миллионов человек. Тестирование каналов в MAX началось 14 июля 2025 года. Быстрый закрытый этап продолжался два месяца и включал более 600 авторов из различных категорий. Открытая версия стартовала 17 сентября.