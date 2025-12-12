Путин в Индии
Регион
12 декабря, 14:09

Хабиб показал кадры прогулки по бесснежной Москве

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ khabib_nurmagomedov

Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов показал поклонникам кадры со своей прогулки по Москве. Фото он разместил в соцсети. Судя по ним, спортсмен был в центре столицы, посидел в уютном кафе и выпил чая.

«Нормально так прогулялся по Москве», — подписал снимки Нурмагомедов. Фанаты тут же поблагодарили его за любовь к столице.

Ранее Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор снова устроили перепалку в соцсетях. Поводом стали обвинения ирландца в мошенничестве после продажи цифровых папах Хабиба в формате NFT. Макгрегор возмутился, заявив, что «хороший парень просто не может так поступить» и использовать культуру Дагестана, чтобы «обмануть фанатов». Нурмагомедов парировал резко, назвав оппонента «абсолютным лжецом», который пытается очернить его имя после сокрушительного поражения в октагоне.

    avatar