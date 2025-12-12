Путин в Индии
12 декабря, 14:28

Цискаридзе призвал Роскомнадзор жёстче бороться с перекупщиками билетов

Николай Цискаридзе. Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе раскритиковал работу Роскомнадзора в борьбе с сайтами-перекупщиками театральных билетов. В рамках пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» он заявил, что ведомство должно активнее блокировать такие ресурсы.

«Почему Роскомнадзор не может сразу заблокировать всё, <...> а вот эти сайты не может сразу заблокировать и уничтожить? Мне непонятно»,заявил Николай Цискаридзе, отвечая на вопрос РИА «Новости».

Народный артист выразил недоумение, почему регулятор оперативно находит нарушения у блогеров, но не может справиться с билетными спекулянтами. Он подчеркнул, что проблема с перепродажей билетов по завышенным ценам сегодня едина для всех театров. Цискаридзе отметил, что существуют методики, позволяющие минимизировать утечку билетов к перекупщикам. Однако для этого нужны слаженные действия и более жёсткий контроль со стороны государства.

Технические проблемы на официальных площадках открывают широкое поле для деятельности мошенников. Ранее на фоне сбоев в работе сайта Большого театра эксперты предупреждали, что при покупке билетов на популярные спектакли вроде «Щелкунчика» активизируются злоумышленники. Они создают фальшивые сайты-клоны или продают недействительные билеты через соцсети, пользуясь ажиотажем и неразберихой. Специалисты подчёркивают, что технически такие сбои предсказуемы и преодолимы.

