В Челябинске будут судить банду обнальщиков, подозреваемую в более чем 900 эпизодах

В Калининский районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении ОПГ из 17 человек, обвиняемых в масштабных финансовых махинациях. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ходе расследования было выявлено более 900 эпизодов противоправной деятельности.

Участники группировки обвиняются по целому ряду статей, включая создание преступного сообщества, неправомерный оборот платёжных средств, мошенничество и отмывание денег. По данным следствия, они занимались изготовлением фиктивных документов, которые затем использовали для оформления банковских карт в крупнейших кредитных организациях. Эти карты распространялись по всей стране и применялись для обналичивания незаконно полученных средств.

«Стоимость криминального товара варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей. Всего участниками реализовано не менее 750 банковских карт. Общая сумма совершённых по ним транзакций составила более 730 миллионов рублей», — цитирует Волк URA.ru.

Ранее в Екатеринбурге осудили адвоката за махинации с обнальщиком. Железнодорожный районный суд признал адвоката Юрия Ильичёва виновным в покушении на мошенничество и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.