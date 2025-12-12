КамАЗ сообщил о старте предпродаж российского электромобиля «Атом»

В России официально стартовали предпродажи отечественных электромобилей под названием Атом. Об этом сообщила пресс-служба компании «КамАЗ» телеграм-канале.

Салон Атома. Фото © Telegram / ПАО «КАМАЗ»

Автомобиль серии PT собран с применением технологий и стандартов, которые будут использоваться при массовом производстве. Это позволяет считать его полноценным прототипом будущих серийных машин.

Решение было приурочено к важному производственному успеху. В конце ноября в Москве завершили сборку первого предсерийного образца новой модели, что можно рассматривать, как подтверждение готовности к выходу на рынок.

Ранее стало известно, что российская компания «АГР» готовится возобновить производство на бывшем заводе General Motors в Шушарах под Санкт-Петербургом, который простаивал с 2015 года. Компания уже объявила массовый набор персонала на 43 вакансии, предлагая обучение без опыта работы, конкурентную зарплату и корпоративный транспорт, что указывает на активную подготовку к запуску сборочных линий и формированию команды для нового автомобильного производства.