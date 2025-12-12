Дегтярёв рассказал, когда Россия может вернуться в МОК

К марту 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) должен восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР). Такое мнение выразил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярёв во время марафона «Первые. Навыки для жизни», который организовали Российское общество «Знание» и Движение Первых.

«Наш олимпийский комитет до сих пор отстранён МОК. Небольшая юридическая проблема была, мы её решили, в неё погружаться и смысла нет. Но, вообще, я ожидаю, что ближе к марту должны нас восстановить, после или во время Игр в Милане. Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта», — сказал Дегтярёв.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейших уведомлений из-за включения в состав олимпийских советов представителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это отстранение лишило ОКР возможности действовать как национальный олимпийский комитет и получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года Дегтярёв заявил, что ОКР внес коррективы в устав в соответствии с Олимпийской хартией, и новая редакция устава уже направлена в МОК.

Ранее Дегтярёв высказался по поводу недавнего решения Международного олимпийского комитета. Он поблагодарил исполнительный комитет МОК за рекомендацию полностью снять ограничения на участие молодых российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Дегтярёв подчеркнул, что это решение касается как индивидуальных, так и командных олимпийских дисциплин.