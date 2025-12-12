На видео сняли страшно красивый отрыв крупного протуберанца от Солнца

Солнце в течение последних суток постепенно «распутывало» и высвобождало гигантский протуберанец — плотный сгусток солнечного вещества, удерживаемый магнитными полями звезды. Уникальное видео этого процесса, которое охватывает около 24 часов наблюдений, опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

На кадрах видно, как сложная структура из плазмы и магнитных полей на краю Солнца поднимается, образуя подобие гигантского торнадо, а затем отрывается от поверхности и рассеивается в космическом пространстве. Наблюдения начались около полудня 11 декабря и завершились за полчаса до публикации видео 12 декабря.

Ранее на Солнце произошло редкое явление — так называемая «чёрная» вспышка. В результате плотное облако холодного водорода было разорвано и рассеяно по диску Солнца на расстояние около миллиона километров. Слабо светящееся холодное вещество на фоне яркой поверхности создало редкую оптическую иллюзию.